10月7日よりフジテレビ系で放送がスタートする佐藤隆太主演の火9ドラマ『新東京水上警察』で警備艇の操船を担う海技職員・有馬礼子を演じる山下美月が、ドラマのために一級船舶免許を取得したことが明らかになった。 参考：山下美月、躍進続く俳優業への率直な思い「自分がどこまでいけるのかを知ってみたい」 本作は、日本の連ドラ史上初の「水上警察」を題材にし、佐藤演じる刑事と水上警察署のチームが、東