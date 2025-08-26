今年5月に「週刊文春」と「女性セブン」で、人気ボーイズグループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚予定であることが報じられていた趣里（34）。8月25日配信の「Smart FLASH」では、2人揃って区役所を訪れる姿が報じられ、趣里のお腹はひと目でわかるほどぽっこりと膨らんでいたという。趣里は眼鏡とマスク姿、三山は変装することもなく堂々としていたそうで、2人で空き地の管理などを扱う部署を訪れていたと伝えられた