９月に本格的にスタートする北中米ワールドカップ欧州予選。注目国のひとつはグループEのスペインだろう。EURO2024で全勝優勝を成し遂げた実力を踏まえれば予選突破は当たり前で、ラミネ・ヤマル、ロドリ、ニコ・ウィリアムスら選手の顔ぶれを見てもこの段階で躓くとは考えにくい。ただ、過去の欧州予選で実力国が敗退してきたのも事実。しかも今回、グループEに組み込まれたのはトルコ、ブルガリア、ジョージアと曲者揃いだ。