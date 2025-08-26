女優の嵐莉菜（21）がアニメ映画「パリに咲くエトワール」（来年3月13日公開）で声優を務める。20世紀初頭のパリが舞台で、日本から来た少女たちの物語。嵐は画家を夢見る主人公と暮らす、長刀の名手ながらバレエに心引かれる少女役を演じた。アニメ作品の声優を務めるのは初めてで「小さい頃から声優に憧れていました。本当に夢のようです」と喜び、「声だけで感情を伝える難しさに苦戦しながらも全力で演じました」と振り