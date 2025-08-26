シンガポール華字メディアの連合早報は23日、中国の不動産開発大手、碧桂園と万科について、不動産市場の低迷が続く中で今年上半期（1〜6月）に赤字が拡大したと報じた。米ブルームバーグや中国メディアの上海証券報、澎湃新聞の報道として伝えたところによると、碧桂園は22日、上半期の赤字が185億元（約3792億5000万円）〜215億元（約4407億5000万円）に達し、前年同期の151億元（約3095億5000万円）を上回るとの見通しを示した