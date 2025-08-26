?トラブル?の原因は――。日本陸連は２５日、都内で会見を行い、７月の日本選手権男子４００メートルの決勝で失格となった佐藤風雅（２９＝ミズノ）の記録が有効となり、１着に変更となったと明かした。レースでは佐藤が３００メートル手前でレーン侵害があったと判定されて失格となるも、所属先が複数回にわたって抗議。ルールでは「複数回ラインに触れる行為」や「ラインを一歩完全に踏み越える行為」は失格とされている。日