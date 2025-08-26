リリーフに戻り数試合を投げました。今季は2019年以来となる先発に挑戦させてもらい、たくさんのことを学ぶことができました。球数が増えてきても不安材料とは感じなくなりましたし、ランナーをためても最少失点で抑えられるように考えて動く力がつきました。先発を経験したことにより新たな気付きもあり、そのことは自分の投球に生きてくるはずです。リリーフとしての役割に関しては「チームに貢献できるのはどちらか」と、