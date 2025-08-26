西武が２年連続の「４００割れ」の危機に立たされている。２５日までに１１２試合を消化して５１勝５９敗２分け（勝率４割６分４厘）の借金８で、パ・リーグ５位に低迷。それでも球団史上ワーストの「シーズン９１敗」を喫した昨季からは改善を見せ、残り３１試合でＣＳ圏内である３位・オリックスとも６ゲーム差で、ポストシーズン進出の可能性を残している。昨年は８月３０日にＣＳ進出の可能性が完全消滅したことに比べれ