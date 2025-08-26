激動だった。気づけば夏が終わろうとしている。井上智史調教師（４３）＝栗東＝は、昨年１２月の調教師試験合格から３カ月足らずで開業。通常は合格後に技術調教師として１年間の準備期間があるが、引退調教師の人員の関係で即開業となった。慌ただしい船出だったものの、活躍は目覚ましい。１年目に与えられた馬房数は１４と限られたなかで、ＪＲＡで７勝（地方２勝＝２５日現在）をマーク。複勝率２５・６％は中堅、上位厩舎