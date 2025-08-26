「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）開業年の２３年に１２勝、２年目の昨年が１５勝、そして今年は早くも２１勝を挙げ、確実にステップアップする西園翔厩舎。６度目の重賞挑戦にジュジュドールを送り出す。小倉芝千二での新馬戦が逃げ切り勝ち。少し促した程度でハナに立ち、２着馬に２馬身半差をつけて楽々と押し切った。勝ち時計こそ１分１１秒２と平凡だが、西園翔師は「時計は速くないけど、最初から最後まで余裕だっ