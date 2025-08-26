26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比240円安の4万2530円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2807.82円に対しては277.82円安。出来高は4989枚だった。 TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比13ポイント安、TOPIX現物終値比15.49ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42530-2404989 日経225min