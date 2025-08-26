岐阜県関市の板取川で8月25日午後、川で遊んでいた男子大学生が溺れ、死亡しました。25日午後4時すぎ、関市洞戸阿部の板取川で「20代の男性が川で溺れました。川から引きあげられています」などと、近くでグランピング施設を経営する男性から119番通報がありました。警察によりますと、溺れたのは愛知県尾張旭市に住む21歳の男子大学生で、心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。男子大学生は川