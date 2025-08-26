「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）Ｇ１馬のプライドにかけても負けられない一戦だ。２３年エリザベス女王杯覇者のブレイディヴェーグが秋へ向けて始動する。今年は海外遠征を含め３戦０勝。慣れない１６００〜１８００メートル戦に矛先を向けていたこともあるが、昨秋の府中牝馬Ｓを勝ってから勝利がないのは陣営にとって悩ましい。それでも前走の安田記念は０秒３差の４着と、牡馬を相手に回しても戦えることを証明した。