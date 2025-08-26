ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 理不尽…部下のミスなのに 始末書を書かされた40代男性が決心したこ… あるあるネタ 仕事術・ビジネスマナー トレンド キャリコネニュース 理不尽…部下のミスなのに 始末書を書かされた40代男性が決心したこととは 2025年8月26日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある40代男性は車の検査員をしていた当時、部下のミスにより事故が起きた 工場長から「お前が悪い」と責任擦り付けられ、始末書を書かせられたという 男性は「（このとき）この会社辞めようと決心しました」と述べている 記事を読む おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 「バチバチだった」木村拓哉 20代で“不仲説”流れた「共演俳優」に言及しファン騒然 2025年8月25日 19時30分 フジ藤本万梨乃アナ、笑顔で結婚を生報告 お相手は「ドクター」 2025年8月26日 10時13分 女性記者の遺体に隠せぬ拷問痕、眼球など摘出し証拠隠滅か…最期究明へ取材「裁き与えるまで調査続ける」 2025年8月26日 5時0分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分