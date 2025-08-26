元乃木坂46で女優の山下美月（26）が、一級船舶免許を取得したことが明らかになった。フジテレビ系10月期「新東京水上警察」で演じる、警備艇の操船を担う海技職員・有馬礼子役のために取得し、ドラマ内では山下が実際に船を操縦する。山下が取得したのは、クルーザーやヨットなどをすべての水域で航行することができる一級小型船舶操縦士免許（一級船舶免許）。操船できる範囲が制限されている二級船舶免許とは異なり、世界中どこ