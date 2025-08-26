今日26日も猛烈な残暑が続くでしょう。東北から九州では猛暑日(最高気温35℃以上)が続出しそうです。東京都心では9日連続の猛暑日となり、2022年に並び最長記録となる可能性があります。また、年間の猛暑日日数は22日となり、2023年の最多記録に並ぶ予想です。今日26日も猛烈な残暑東京都心で9日連続猛暑日か今日26日も東日本や西日本は高気圧に覆われるでしょう。強い日差しが照り付けて、猛烈な暑さとなる見込みです。最高気温