怪我から復帰して以来、快調に打ち続ける村上(C)Getty Images怪物が完全に目を覚ました。ヤクルトの大砲・村上宗隆だ。ふたたびギアを上げ始めた打棒に敵味方関係なく度肝を抜かれている。24日に神宮球場で行われた阪神戦に「4番・三塁」で先発した村上は、4回に相手エースの才木浩人がインコース低めに投じた148キロのストレートを巧みに捌き、逆方向に今季10号となる一発を放った。これでプロ2年目となる2019年から7年連続の