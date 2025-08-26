乃木坂46の元メンバーで俳優の山下美月が、一級船舶免許を取得した。10月スタートのフジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』（毎週火曜後9：00※初回は15分拡大）にて、警備艇の操船を担う海技職員・有馬礼子を演じる。【画像】佐藤隆太＆加藤シゲアキ＆山下美月…そしてもう一つのメインキャラ・警備艇山下が取得したのは、クルーザーやヨットなどをすべての水域で航行することができる一級小型船舶操縦士免許（一級船舶免