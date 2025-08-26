脳梗塞で入院していた漫画家、小林よしのり氏（71）が25日までにブログを更新。退院したことを報告した。小林氏は「昨日、退院したが、『おぼっちゃまくん』のシナリオはすでに全部できてるのに、コンテが上がらなかった。入院中の連絡や電話連絡や情報整理もあったが、妙に眠くて、腹が減って、さっぱりコンテの集中力を維持できなかった」と体調をつづった。続けて「いよいよ今日から仕事を本格的に開始する」と仕事の再開を報告