俳優唐沢寿明（62）が、テレビ東京系連続ドラマ「コーチ」（10月17日スタート、金曜午後9時）に主演することを、26日、同局が発表した。テレ東の連ドラ主演は「ハラスメントゲーム」（18年）以来約7年ぶり。堂場瞬一の警察小説をドラマ化。唐沢は、悩める若手刑事たちの元に「コーチ」として送り込まれる警視庁人事二課の特命職員、向井光大郎役を演じる。若手を納得させ、潜在能力を引き出す令和のコーチ像をテーマにした異色の警