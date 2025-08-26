嵐莉菜（21）が映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督、26年3月13日公開）で、アニメの声優に初挑戦することが25日、分かった。主演の當真あみ（18）演じる画家を夢見るフジコと20世紀初頭のパリで出会う、バレリーナを目指す千鶴を演じる。「小さい頃から声優に憧れていましたが、自分が挑戦できる日が来るとは思わず、本当に夢のようです」と出演を喜んだ。當真とは、日本テレビ系で放送中のドラマ「ちはやふる−めぐり−