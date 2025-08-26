鬼門知らずの巨人・リチャード内野手（２６）が持ち味の長打力で、連勝街道とレギュラー奪取へ加速する。２４日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で左中間席上部の映像広告を直撃する飛距離１４７メートルの特大８号を放つなど、直近６戦４発と絶好調。一塁の定位置をつかみつつある大砲は２５日、チームとともに広島入りし「練習通り試合もできたらいいなと毎日思ってやっているので練習通り頑張りたい」と打ち続けることを誓った。マツ