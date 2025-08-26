先日、常田大希（King Gnu／MILLENNIUM PARADE）が、タレントのタモリとともにボッテガ・ヴェネタの日本オリジナルキャンペーンに起用され、そのビジュアルが公開された。同キャンペーンのために常田が書き下ろした、ソロ名義のオリジナル楽曲「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」も、8月18日にデジタルリリース。同日に公開された楽曲のイメージ映像とタモリとの撮影のメイキング映像のなかで、常田は自身