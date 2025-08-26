出入国在留管理庁が入る庁舎＝東京都千代田区出入国在留管理庁は26日、日本で起業などをする外国人向け在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する省令改正案を公表した。必要な資本金を現在の500万円以上から3千万円以上に引き上げ、1人以上の常勤職員雇用といった条件も加える。9月24日までのパブリックコメント（意見公募）を経て、10月中旬にも改正省令を施行する方針。「経営・管理」を巡っては、在留資格を得るために