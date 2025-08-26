アメリカのトランプ大統領と韓国の李在明大統領が首脳会談を行い、朝鮮半島の安定に向けて協力することを確認しました。トランプ氏は北朝鮮の金正恩総書記と年内に会談を実施したいとの考えを示しました。トランプ大統領は25日、6月に就任した李大統領とホワイトハウスで初めての対面の首脳会談を行いました。会談では、李大統領が「朝鮮半島の平和のために尽力してほしい」と要請。トランプ大統領は「努力する」と応じ、金総書記