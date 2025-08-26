滋賀県と気象台は、26日午前5時48分に、土砂災害警戒情報を長浜市、高島市に発表しました。＜概況＞降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、市町から発令される避難指