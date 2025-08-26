売り出し中の広島・高が、レジェンドとの投げ合いに闘志を燃やした。28日の巨人戦（マツダ）に先発予定。相手は日米通算200勝が懸かる田中将が見込まれ「小さいころからテレビで見ていた凄い投手。光栄ですが、大事なのはチームの勝利。巨人に勝つことだけを考えてしっかり投げたい」と気合を入れた。8月1日に今季初昇格して以降、先発3試合で2勝0敗、防御率1・35。打撃好きの2年目左腕は、前回21日のDeNA戦でプロ初安打も放っ