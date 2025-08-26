中日の仲地が、26日からの本拠地でのヤクルト3連戦で今季初登板初先発する見込みとなった。22年のドラフト1位右腕は2季ぶりの白星へ「出番をものにしたい。結果を出せるように頑張る」と意気込んだ。また、昨年ドラフト1位の金丸は、再調整のために出場選手登録を外れた。ここまで1勝で、24日の広島戦で5敗目を喫した左腕。「心身ともにリセットして、なるべく早く1軍に戻りたい」と話した。井上監督は、当面2軍で調整させる方