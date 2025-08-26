西武・与座が母校・沖縄尚学の甲子園優勝に刺激を受け、27日の日本ハム戦（ベルーナドーム）に先発する。夏は初の日本一だけに「本当にうれしいこと。この勢い、流れに乗っかって、何とか力にして、いい結果につなげていけたら」と力を込めた。ソフトバンク・東浜らと共同で祝福の花束を贈り「自分たちの高校時代より数倍レベルの高い野球。2年生投手リレーも配球も素晴らしかった」と喜んだ。