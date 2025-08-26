【MLB】パドレス2ー8ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）【映像】大谷、豪快変態弾→松井裕樹がドン引き8月24日（日本時間8月25日）に行われたサンディエゴ・パドレス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平に手痛い一発を浴びたパドレス・松井裕樹の“被弾リアクション”が話題となっている。9回・1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷に対し、この日の4番手としてマウンドに上