¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï°ìÆü2»þ´Ö°ÊÆâ¡×¡£¤½¤ó¤Ê¾òÎã°Æ¤¬°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¤ÎµÄ²ñ¤Ë25Æü¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´»ÔÌ±¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¤³¤Î¾òÎã¤Ë¡Ö»¿À®¡×¤«¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë³¹¤ÇÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡þ¡þ¡þ¡Özero¡×¤Ï25Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÎÙ¡¢°¦ÃÎ¸©Ë­ÌÀ»Ô¤Ø¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ë­ÌÀ»ÔÌ±¡Ê18¡Ë¡ÖÀè½µ¡¢¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤Î¾òÎã¡Ê°Æ¡Ë¤Ã¤Æ¡×°ìÆü¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£Ë­ÌÀ»ÔÌ±¡Ê18¡Ë¡Ö13»þ´Ö¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¡ÊQ.¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡ËÅÚÍË