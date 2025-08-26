２５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３４９・２７ドル安の４万５２８２・４７ドルだった。前週末の２２日に過去最高値（４万５６３１・７４ドル）を記録した反動から、利益確定の売りが優勢だった。個別銘柄では、製薬大手アムジェンや飲料大手コカ・コーラなどが値下がりした。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４７・２５ポイント安の２万１４４９・２９だった。（ニュ