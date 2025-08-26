元格闘家の魔裟斗が妻のタレント・矢沢心とのプライベート姿を見せた。２６日までにインスタグラムで「石垣島では滝に行ったりバラセイリングしたり亀と泳いだりと盛りだくさんでした！」（原文ママ）と報告し、リゾート感あふれる夫婦ショットをアップ。フォロワーは「本当にお二人共に素敵過ぎます」「スタイル半端ない夫婦」「脚長」「美男美女すぎて」「美しい夫婦」とほれぼれした。さらに魔裟斗は「３枚目はＫＩＤ