プリント回路基盤の設計・製造を手がける新潟県長岡市のエム・エス・ディーと、関係会社のクラフテックが新潟地裁長岡支部より破産手続きの開始決定を受けた。 民間の信用調査会社・帝国データバンク長岡支店によると、1998年5月に設立されたエム・エス・ディーは、大手企業やその下請け企業を得意先とし、主に自動車向けプリント回路基盤の設計・製造を手がけ、2006年には本店を新築移転、2007年3月期には年売