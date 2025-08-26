18年に死去した西城秀樹さんの長男で歌手の木本慎之介（21）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。自身が参加しているオーディション番組「現役歌王JAPAN」で西城さんの「ブルースカイブルー」を歌ったことを報告した。木本は「現役歌王JAPANありがとうございました最後は人生の一曲父のブルースカイブルーを歌わせていただきました改めて歌手として大変さを知りました」と報告し、その姿を動画で投稿した。続けて「出