NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均45282.47（-349.27-0.77%） S＆P5006439.32（-27.59-0.43%） ナスダック21449.29（-47.25-0.22%） CME日経平均先物42575（大証終比：-195-0.46%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。先週のパウエル議長のジャクソンホールでの講演を受けて、金曜日の米株式市場は急伸していた。一部では早期利下げに消極的な姿勢を堅持す