NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3417.50（-1.00-0.03%） 金１２月限は小反落。時間外取引では、前週末にパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の利下げ示唆を受けて急伸したことに対する反動で上げ一服となったが、ドル安が再開すると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、小じっかりで推移した。日中取引では、押し目を買われたが、米国債の利回り上昇やドル高を受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS