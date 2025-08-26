ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前週末比349.27ドル安の4万5282.47ドルで取引を終えた。米利下げ期待から前週末に大幅上昇した反動で、当面の利益確定を目的とした売り注文が優勢となり、ほぼ全面安の展開となった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は22日の講演で利下げの可能性を示唆し、ダウ平均は終値の最高値を更新していた。25日