きょう（26日）も熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は31の都府県に「熱中症警戒アラート」を発表しました。環境省と気象庁はきょう（26日）、東京、埼玉、千葉など31の都府県で「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、午前5時ごろ、「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたエリアでは、▼普段以上に