気象台は、午前5時34分に、大雨警報（土砂災害）を長浜市、高島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】滋賀県・長浜市、高島市に発表 26日05:34時点北部では、26日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長浜市□大雨警報【発表】・土砂災害26日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■高島市□大雨警報【発表】・土砂災害26日昼過ぎにかけて警戒・浸水1時間最大雨