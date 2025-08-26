◇ソフトバンクVS日本ハム優勝争いソフトバンク、日本ハム両軍の直接対決は残り3試合。連戦はなく9月9、18、30日と間隔が空く。ソフトバンク・モイネロと日本ハム・伊藤は既に今季5度投げ合い、直近2度はともにスコア「1―0」で決着がつく投手戦だった。先発ローテーションを微調整していけば、残り3試合でも両投手が激突する可能性がある。また、残り試合の内訳では、ソフトバンクは貯金6のオリックス戦が最多11試合の一