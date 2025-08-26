◇ソフトバンクVS日本ハム優勝争い最短の優勝マジック点灯は依然としてソフトバンクの方が早く、27日。ソフトバンクが26、27日の楽天戦に連勝し、その間に日本ハムが連敗、オリックスがロッテに1敗で「M25」が出る。日本ハムは最短31日。日本ハムが26日の西武戦から31日の楽天戦まで5連勝し、その間にソフトバンクが5連敗すると「M21」が出る。