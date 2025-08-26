神戸女性殺害事件で、兵庫県警に殺人容疑で逮捕され、送検される谷本将志容疑者（写真：時事）2025年8月、神戸市で発生した女性殺害事件は、一般的な殺人事件の典型像とは多くの点で異なる非常に特異な事件といえる。以下は、これまでに報道された内容から挙げられる、谷本将志容疑者（35）の特徴的な行動だ。・容疑者は東京在住だが、事件前の3日間被害者の勤務先近隣のホテルに宿泊していた・防犯カメラには退社直後から帰宅まで