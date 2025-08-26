元ソフトバンクの守護神で12年目のDeNA森唯斗投手（33）が、今季1軍初昇格へ意欲を見せている。2軍では先発としても好投してアピールしており、2軍首脳陣もその好調ぶりに1軍昇格の「GO」サインを示している。猛暑が続く今夏の戦いでDeNA救援陣も疲労を重ね、「援軍」も必要となる時期。ベテラン右腕の1軍昇格の日が近づいていると言っても過言ではない。