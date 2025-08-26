31日の中日戦（横浜）で加入後2度目の先発登板を見込まれるDeNA・藤浪が2軍練習施設「DOCK」で調整した。24日のイースタン・リーグ、ロッテ戦での調整登板は味方の失策も重なって6回途中8安打4失点。加入後最多の94球を「それなりに全体的にまとめることができた」と振り返り、「100球くらい投げたら、これくらいの張りはあるかなという感じ」と次回登板に向けて手応えをつかんだ様子だった。