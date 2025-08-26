ヤクルトの主将・山田哲人内野手（33）が下半身を痛めて今季初めて出場選手登録を抹消された。「6番・二塁」で出場した24日の阪神戦では3回の守備から退き、高津監督が「下半身に張りがあるということで代えた」と説明していた。一夜明けて1軍を離れて回復に専念することが決定した。今季は左手を痛めて開幕に間に合わず、4月2日に復帰して95試合で打率.220、9本塁打、30打点だった。26日からは敵地で中日3連戦。初戦に先