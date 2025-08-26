楽天・則本が再び中継ぎへ回ることになった。2年ぶりに先発した24日のオリックス戦は2回2失点で4敗目。序盤を無失点で抑える役割を果たせず「情けないのひと言です」と語り、三木監督は今後について「また検討します」としていた。中6日が空く31日の日本ハム戦では、同じ24日に2番手で3回無失点だった内が先発する見通しとなり、則本はブルペン待機へ戻る。抑え転向1年目の昨季は32セーブでタイトルを獲得。今季は16セーブ