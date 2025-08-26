神戸市で24歳の女性が殺害された事件で、防犯カメラに被害者女性とみられる姿が映ったそのおよそ10秒後には、殺人の疑いで逮捕された谷本将志容疑者とみられる人物が映っていました。この映像から分かることを検証しました。◇事件当日、兵庫県神戸市内の防犯カメラの映像に映っているのは、黒のTシャツにズボン、リュックを背負った谷本将志容疑者とみられる男です。実はこの男の前には、白の半袖Tシャツ姿で歩く女性の姿