北海道苫小牧市苫前のリサイクル会社の工場で、2025年8月25日午後2時ごろ、男性作業員（50）が右手首を切断する作業事故がありました。25日午後2時すぎ、会社の女性従業員から「50代の男性がホッパーに手首をはさまれて切断しました」と消防に通報がありました。警察によりますと、男性は砂のサイロの下部にあるロータリーバルブに砂が詰まり動かなくなったため、手で砂を除去したところ、ロータリー