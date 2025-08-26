日本陸連は２５日、東京・国立競技場で７月６日に行われた日本選手権の男子４００メートル決勝で失格となっていた佐藤風雅（２９）＝ミズノ＝の失格を取り消し、３年ぶり２度目の優勝と訂正すると発表した。大会期間を終えて、記録が訂正されるのは異例。日本陸連によると、ルールの解釈に食い違いがあったという。９月１３日開幕の東京世界陸上出場へのワールドランキングも上昇し、３大会連続代表入りする見通しになった。世